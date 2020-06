Droga nei tubolari del gommone: deve scontare tre anni e mezzo

BRINDISI - I carabinieri della stazione di Brindisi Casale hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica, nei confronti di Fulvio Lonero, 39enne del luogo, definitivamente condannato a tre anni, sei mesi e venti giorni di reclusione, per aver trasportato nel luglio del 2018 assieme ad un complice, e nell’ambito dell’attività di un’organizzazione smantellata sempre dai carabinieri della compagnia di Brindisi nel mese di novembre successivo, 254 chili di marijuana occultata nei tubolari di un gommone.

Lonero è stato condotto nel carcere di Brindisi. L'uomo aveva subito ammesso le proprie responsabilità in sede di udienza di convalida davanti al giudice delle indagini preliminari. Era lui alla guida dell’auto, una Honda, che nel primo pomeriggio percorreva la litoranea sud di Brindisi (la provinciale 87) con a rimorchio un carrello con battello pneumatico privo di motore, seguiti a breve distanza da una Fiat marea guidata da un altro brindisino.

I carabinieri di una pattuglia del Norm di Brindisi seguì la piccola carovana sino a quando non si immise sulla superstrada Lecce-Brindisi. Mentre la Fiat Marea si allontanava, i militari della radiomobile fermarono la Honda con il gommone a rimorchio. Lonero, dopo le prime esitazioni mentre era in corso la perquizione del veicolo e del battello pneumatico, confessò spontaneamente che nei tubolari c’era della droga. Quando il gommone fu esaminato in caserma, al taglio dei tubolari fuoriuscirono 250 sacchetti contenenti marijuana, e tre diffusori di deodorante al gelsomino che dovevano servire a mascherare il forte odore della Cannabis.