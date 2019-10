Violenza sessuale, maltrattamenti e furto: condannato un uomo

TORRE SANTA SUSANNA – La giustizia presenta il conto a un 50enne di Torre Santa condannato per una serie di reati commessi fra il 2001 e il 2016, fra il Comune di residenza ed Erchie. L’uomo deve scontare la parte residua di una pena pari a cinque anni, quattro mesi e 16 giorni di reclusione per tentato furto aggravato, violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia.

L’uomo è stato raggiunto da un ordine di esecuzione pene concorrenti emesso dall’ ufficio esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso tribunale Brindisi. Il provvedimento restrittivo gli è stato notificato dai militari della locale stazione. Il 50enne, già ricoverato presso l’ospedale Perrino, al termine formalità di rito, è stato sottoposto, temporaneamente, a piantonamento a cura della polizia penitenziaria.