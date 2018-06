Consegnate medaglie al merito di lungo comando a due luogotenenti dell’Arma

BRINDISI - Il comandante provinciale dei carabinieri di Brindisi nella mattinata odierna negli uffici del comando provinciale, nel corso di una sobria cerimonia, ha voluto consegnare a due Luogotenenti dell’Arma le medaglie al merito di lungo comando.

Il primo riconoscimento è stato conferito al Luogotenente carica speciale Cosimo De Masi capo centrale operativa del Comando Provinciale di Brindisi al quale è stata assegnata la medaglia d’argento di II grado al merito di lungo comando, attribuita al militare che ha comandato un reparto per 15 anni. Il secondo riconoscimento, medaglia di bronzo di III grado al merito di lungo comando è stato conferito al Luogotenente Salvatore Rubbino comandante della stazione carabinieri di Pezze di Greco per aver comandato un reparto per 10 anni.

