Consegnati i primi nuovi autobus Stp per le linee extraurbane

BRINDISI - Consegnati alla Società Trasporti Pubblici di Brindisi i primi cinqueautobus dei 29 acquistati con fondi pubblici e con una quota di fondi aziendali, nell'ambito del rinnovo del parco mezzi per il servizio extraurbano. "Parte quindi una nuova importante fase per l’azienda che dopo aver consolidato i dati positivi di bilancio ed aver implementato nuove procedure di qualità, passa al rinnovo degli automezzi venendo incontro alle esigenze degli utilizzatori", dice un comunicato della Stp. "Tutti i nuovi autobus entro il mese di luglio verranno gradualmente immessi in servizio sulle linee extraurbane maggiormente frequentate con la conseguente dismissione dei mezzi più vecchi del parco aziendale".