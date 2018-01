Consiglio comunale dei ragazzi, prima seduta: giuramento del baby sindaco

SAN VITO DEI NORMANNI - Prima seduta del consiglio comunale dei ragazzi a San Vito dei Normanni: in apertura, dopo il saluto del presidente delle Assise, Piero Iaia, il primo cittadino Domenico Conte, ha consegnato la fascia tricolore al nuovo sindaco dei ragazzi, Alessandra Farina che frequenta la prima classe della scuola secondaria di primo grado “Meo”. Successivamente c'è stato il solenne giuramento.

Si è proceduto alla elezione del presidente e del vice presidente del Consiglio Comunale dei ragazzi, cariche alle quali sono stati eletti, rispettivamente, Alessandro Turturro e Noemi Massaro. Il sindaco dei ragazzi ha quindi illustrato il suo programma ed ufficializzato la composizione della sua giunta: Antonio Camarda, vicesindaco ed assessore con delega allo sport e tempo libero, Desiree Ruggiero delega all’istruzione e cultura, Francesco Simeone problematiche ambientali, Jacopo Giudice rapporti con l’Unicef, Katia Berardino promozione della cultura della pace, Alisha Errico rapporti tra anziani e giovani.

Nel corso del dibattito, sono anche intervenuti, per un loro saluto, alcuni degli ospiti presenti: la facilitatrice del Consiglio dei ragazzi, Rita Carenza, la presidente provinciale dell’Unicef Maria Errico e il dirigente del primo istituto Comprensivo, Mario Pecere. Nei prossimi giorni si riunirà la Giunta dei Ragazzi per deliberare sulle iniziative da realizzare in occasione della “Giornata della Memoria” e del “Giorno del Ricordo”.