Contributi sugli affitti, 375 ammessi: nomi e importi

BRINDISI – Tra fondi della Regione Puglia e finanziamento del Comune di Brindisi, l’ammontare complessivo per i contributi sugli affitti, con riferimento all’anno 2016, ha superato quota 220mila euro. Ma l’importo resta insufficiente per coprire tutte le richieste: ne sono arrivate 432 dopo il bando pubblicato a Palazzo di città il 20 agosto scorso, ad essere ammessi in graduatoria sono stati 375.

I fondi disponibili

Si va da un minimo di 200 euro a un massimo di tremila euro. Ne sono stati esclusi 57. L’elenco con i nomi delle persone residenti a Brindisi riconosciute dall’Amministrazione cittadina come aventi diritto all’aiuto economico sul canone di locazione e le rispettive somme è stato approvato con determina dal dirigente del servizio Casa di Palazzo di città. Con una precisazione che sottolinea quanto imponente sia il fabbisogno a Brindisi rispetto al finanziamento di cui, ad oggi, dispone il Comune: 222.255 euro, risultato della somma tra la quota riconosciuta dalla Regione (142.255) e quella che la stessa Amministrazione è riuscita ad accantonare (80mila euro). E’ possibile che nei prossimi mesi, da Bari ci sia un ulteriore finanziamento in favore di Brindisi a titolo di “premialità”.

I tagli

Al momento, essendo la coperta troppo corta, l’Ente è stato costretto a tagliare il contributo assegnato del 75,14 per cento rispetto a quello realmente spettante, “secondo un principio di gradualità”.

Il pagamento in favore di quanti sono stati inseriti in elenco sarà possibile solo quando ci sarà l’accredito dalla Regione Puglia. Di conseguenza bisognerà avere ancora un po’ di pazienza. Gli ammessi sono stati divisi in due fasce, in base al reddito.

Fascia A

Questi gli ammessi inseriti nella fascia A: Anna Stanisci, 3.098; Armando Menduni 3.098; Giovanna Murgia 3.098; Concetta Rollo 3.098; Enabulele Blessing 3.098; Maria Guarino 3.098; Maria Francesca Marseglia 3.098; Angela Ruggiero 3.098; Antonio Castagnanova 3.098; Massimo Fazio 3.098; Marinella Tudorache 3.098; Gioacchino Cataldi 3.098; Giovanna De Mitri 3.098; Marika Carlucci 2.100; Sotir Pupi 3.098; Concetta Micelli 3.098; Lucia De Blasi 3.098; Bernardo Spagnolo 3.098; Lucia Antonaci 3.098; Giuseppe Lanzillotti 3.098; Aldo Carone 3.098; Aida Barretta 3.098; Antonio De Blasi 3.098; Tosca Boellis 3.098; Gisella Albanese 3.098; Danila Martina 3.098; Alexandra Abat 3.098; Antonio Schiavone 3.098; Simonetta Mastrolia 3.098; Roberta Nigro 3.098; Romica Aurelina Agafitei 3.098; Luciano Dominici 3.098; Pasqua Rossella D’Urso 3.098; Mariagrazia Vita 1.140; Lekbir El Boussidi 3.098; Salah El Boussidi 3.098; Stefania Carrozzini 3.098; Flamur Abedinaj 3.098; Rosa Marinaro 1.560; Fabio Perugino 3.000; Anna Maria Costantini 3.000; Anna Di Serio 3.000; Maria Ionita 2.250; Anna Mazzeo 2.900; Teodoro Scivales 2.871; Andrea Roselli 2.640; Emanuela Silvestro 2.400; Stefano Mazzeo 2.400; Annamaria Potenza 2.340; Teuta Guri 2.184; Anna Castrignano 1.003;

Francesca Libardo 3.098; Antonia Romano 3.098; Natascia D’Alò 2.910; Cristiano Ferri 1.151; Monica Dilonardo 3.098; Pasquale Miacola 3.098; Gaetano Trovè 3.089; Fabio Ruggiero 3.098; Francesco Altavilla 3.098; Marco Carriero 2.921; Massimiliano Simmini 3.098; Ida Scarafile 3.098; Michele Pentassuglia 3.098; Lucia Costabile 3.098; Giuseppe Amoroso 2.753; Fabrizio Inglese 2.145; Stefania Ruggiero 2.618; Maria Laveneziana 2.026; Elena Palma 2.489; Alessandro Fischetto 552; Roberta Scatigna 2.580; Ada Di Serio 3.098; Abdellah Khaddari 1.259; Angela Morelli 1.374; Aurelio Perrino 3.098; Mario Lucangelo 2.949; Lucia Giove 3.054; Drita Toska 1.984; Eleonora Birgitta 2.650; Marcello Spagnuolo 3.098; Pasqualina Cataldi 1.777; Rosaria Ferrarese 3.098; Luisa Pignataro 3.098; Fatmir Koci 2.795; Luce Ramunno 2.639; Maria Cristina Starace 2.928; Antonella Serio 3.098; Carla Marolo 3.098; Angelo Di Cicco 2.135; Ivana Sergio 2.857; Elena Carmen Enescu 2.244; Domenica Polmone 3.098; Laura Burgarella 3.098; Luigi Gorgoni 1.009; Erika Guadalupi 3.098; Maria Serti 1.293; Marica Nobile 2.816; Ever Berisa 3.098; Sinezana Cagorovic 3.098; Cosima Barretta 1.827; Teodoro De Ceglia 2.787; Walter Ferrero 1.528; Sabri Doga 1.584; Rosa Barcone 3.098; Fortunata Morelli 3.098; Anna Valeriano 3.098; Vincenzo Santoro 2.461; Oronzo De Michele 601; Martina Oggiano 3.098; Antonio De Giorgi 1.640; Anna Parisi 1.020; Bruna Schiavoni 1.560; Rita Piliego 2.752; Maria Rosaria Roma 3.098; Giovanni Valenti 3.098; Maria Calò 3.098; Alessio Ferraro 3.098; Lucia Palumbo 3.098; Maria Luisa Perchinenna 2.705; Lorenzo Di Presa 3.098; Lidia Murgia 3.098; Felicetta Menga 3.098; Marisa Tartarelli 3.098; Vito Teodoro Libardo 3.098; Anna Passaseo 3.047; Rita Maci 3.098; Marcella Guerrazzi 971; Natalizia Gatto 3.098; Luigi Bavaro 3.098; Giulia Famularo 2.986; Giuseppa Ribezzi 447; Rita Bonifacio 2.110; Brezeida Pane 2.086; Elena Cassano 1.967; Marina Saponaro 1.875;

Elisa Adabbo 1.486; Luigia Piazzolla 1.486; Teodora Gilda 3.098; Giuseppe De Santis 3.098; Maddalena Scazzeri 3.098; Giovanni Urso 3.098; Franca Padalini 3.098; Damiano Longo 3.098; Teodoro Taddeo 3.098; Liliana Elia 3.046; Maria Caliandro 2.926; Lorenzo Quarta 2.866; Maria Talieno 2.286; Anna Convertino 2.086; Teodora Elia 1.882; Maria Zuccaro 1.486; Antonia Saponaro 3.098; Souma Baraka 3.098; Osvaldo Palma 2.826; Fabiola Cavalera 2.912; Carmela Rinaldi 1.823; Cosimo Vacca 1.449; Giovanni Saponaro 2.647; Maria Di Giulio 2.042; Maria Luigia Bramato 2.233; Rita Montenegro 3.098; Flore Buscicchio 3.098; Patrizia Caliandro 3.098; Stefania Melacca 3.098; Cosima Convertino 1.787; Giancarlo Poli 2.625; Maurizio Gaballo 3.098; Claudio De Solda 3.058; Vincenzo Lopetuso 2.625; Vincenzo Maglie 3.098; Pasqualina Balestra 1.880; Antonio Di Totero 811; Cecilia Alfonzetti 2.657; Cinzia Libardo 3.098; Graziana Bruno 2.874; Anna Guglielmi 1.773; Natalizia Culersi 1.386; Teresa Elia 2.327; Antonio Barletta 3.098; Francesca Valenti 3.098; Assunta Liardo 2.096; Rosanna Gianniello 2.807; Maria Patisso 3.098; Antonio Landa 3.098; Ada Maria Gemma 2.558; Santo Pezzuto 2.077; Teodoro Barretta 3.098; Pietro De Paola 2.842; Salvatore Maggiore 605; Roberto Laritonda 2.802; Elisabetta Trono 3.077; Angela Pantaleo 1.447; Paola Seragini 3.098; Deborah Di Giacomo 2.494; Maddalena Ruggieri 761; Rita Traino 3.098; Maria Cocciolo 2.471; Antonio Borromeo 1.292; Lidia Zingarofolo 1.866; Angelo Venerito 3.098; Nicola Giurato 3.098; Daniela Elena Halic 2.445; Giovanni Trono 2.443; Erminio Passarelli 1.241; Rita Monteforte 3.098; Liliana Desiati 2.167;

Maria Iaia 3.098; Elena Iaia 1.598; Vita Addolorata Iaia 3.098; Antonio Greco 2.738; Vincenza Mariella 2.437; Salvatore Tedesco 1.835; Stefania Robassa 2.070; Rita Pallara 2.826; Carmela Larotonda 3.029; Silvia Cretì 3.025; Driss El Attrassi 1.939; Enza Corsa 3.082; Angela Mingolla 2.636; Antonietta Schirone 1.363; Giuseppe Della Martora 1.538; Maria Abbruzzo 1.763; Maria Bissate 2.458; Antonio Carruezzo 3.098; Antonella Ciullo 3.098; Giuseppe Bataccia 2.553; Luigi Fiume 1.113; Lorenzo Capasa 1.346; Angela Luigi Fonseca 2.523; Nouri Barhoumi 2.167; Paolo Patruno 3.098; Rovzan Ioan Ravel 2.033; Angela Merico 580; Gianluca Pupino 3.098; Adriana Pina 3.098; Lorena Gesualdo 1.243; Cristina Brenda 1.656; Gianfranca Topputo 3.098; Ilenia Zimmari 2.847; Antonio Picoco 3.098; Gioconda Tramacere 1.395; Rita Diodicibus 2.833; Ezio Tacconi 3.098; Angelo Liardi 1.021; Emilia Di Noto 3.098; Anna Gorgone 3.098; Mario Ciavarino 2.660; Rita Camarda 1.169; Carmine Gaballone 1.804; Patrizia Cerasino 2.777; Giovanni Quartucci 2.875; Massimo Dono 2.832; Alessandra Bagnato 2.262; Franco Fonseca 2.006; Maria Romano 1.120; Carla Bellato 2.170; Florentina Popescu 1.613; Roberto Colantonio 3.098; Grazia Sorrentino 2.067; Cosimina Quistelli 3.098; Romeo D’Alessano 2.686; Maria Simone 609; Carolina Quarta 3.098; Antonia Tasca 3.015; Salvatore Sinis 3.097; Stefania Furone 2.851; Stefania Pupino 2.061; Rosanna Renna 3.098; Maria Ciaravino 1.755; Anna Simpson 1.982; Roberto Murgia 3098; Francesco Leccese 3.098; Ippazio Coluccello 3.098; Annalisa Di Gaetano 2.542; Vincenzo Fornaro 2.536; Antonietta Marini 2.148; Ugo D’Ammacco 3.098; Giovanna Nimis 3.098; Annamaria Leo 3.098; Giovanni Santoro 2.516; Nicola Marella 2.879; Antonella Lazzoi 2.456; Daniela Tripodi 3.098; Maria Tanzarella 3.055; Cosimo Molfetta 2.550; Pasqua Guarini 2.681; Florentina Roxana Ispas 3.098; Teodoro Pinto 3.098; Clotilde De Mitri 2.761; Annamaria Baglivo 1.780; Gilda Tedesco 2.975; Giuseppe Fabiano 1.773.

Fascia B

Questi gli ammessi nella fascia B: Valeria Patruno 531; Davide Pietrantonio 2.324; Eupremio Di Maria 2.324; Giuseppa Scheroni 2.324; Roberta Iurlo 1.583; Anna Bleve 1.967; Antonia De Francesco 1.348; Antonio Chirulli 1.885; Franca Lombardo 2.324; Giuseppe De Vita 2.324; Fatbardha Gjoka 2.324; Vincenzo Caporale 2.324; Carmine Danese 2.324; Gianluca De Siato 2.324; Leonardo Fiume 2.241; Alfonsa Carrassi 2.324; Marisa Gargiulo 2.324; Teodora Tortora 987; Luigi Massaro 2.324; Aleksander Tushi 1.589; Giancarlo Di Vittorio 2.130; Barbara Zimmari 2.324; Michela Losavio 1.370; Concetta Linciano 2.324; Pasqualia Cassano 2.325; Vito Teodoro Zinzeri 2.325; Nina Vruho 2.324; Antonia Signorile 1.299; Concetta Beso 1.358; Anna Merico 1.696; Pietro Carrassi 1.840; Gezm Xhija 1.547; Maria Brigida 2.324; Maurizio Perrone 1.037; Lorenzo Lestingi 1.041; Giovanni Monaco 2.324; Antonio Oliva 1.487; Maurizio Valente 388; Michele Luggeri 1.936; Adele Motole 2.324; Antonietta Serafino 2.324; Isabella Muolo 2.104; Paola Chironi 2.324; Anna Cavallo 2.278; Nepomceno Tasca 1.161; Vittorio Carassi 1.070; Antonio Manni 1.381; Carmela Piliego 2.324; Davide Renna 687; Salvatore Gagliano 2147; Barbara Perrone 733; Benito Allegrini 423; Lucia Santorsola 510; Elio Cosimo Soliberto 2.324; Alessandra Mastrogiacomo 2.324; Francesco Mella 1.806; Andrea Rebba 1.639; Angela Lupo 1.551; Santo Malerba 1.733; Mariangela Guadalupi 2.324; Salvatore Pala 2.324; Claudio Messina 1.698; Giuseppe Giove 2.324; Giovani Mazzeo 1.051; Enrico De Blasi 1.983; Antonio Carriero 2.324; Cosimo Tamborrino 1.064; Cosimo Lavino 2.324; Mario Ventriglia 1.335; Cosimo Palazzo 1.149; Nicola De Pasquale 1.915; Rosa Greco 286; Antonia Marzano 1.598; Ilona Hhuve 377; Lucia Urgesi 1.149; Giuseppe Lopetuso 1.017; Anna Pentassuglia 532; Giuseppina Gasparro 1.445; Maurizio Mevoli 717; Maria Fiume 2.121; Carmela Stasi 231.

Esclusi

Sono stati esclusi: Cosimo Argentieri, Paul Atedhor, Grazia Barca, Serena Biasci, Adriano Cagnazzo, Luigi Capodieci, Lakhlifia Chouiovi, Claudia Ileana Ciolan, Stefano Ciullo, Loredana Colella, Donato Cordella, Maria Covito, Raffaella Daccico, Ottavio De Carlo, Anna Del patrato, Salvatore Di Cicco, Maria Di Donno, Elisabetta D’Onghia, Annalisa Fontò, Giuseppe Fugali, Esmeralda Gashi, Salvatore Giglio, Oronza Greco, Iuliana Gusa, Giuseppe Ignone, Anna La Neve, Pasqualina Laguarcia, Roberta Leo, Mario Lucangelo, Annalisi Magrì, Vita Malorgio, Cosimo Mangiulli, Cristiano Martello, Damiano Mastrogiacomo, Giovanni Mazzoni, Daniele Medico, Giovanni Mele, Vito Teodoro Menga, Mohamed Mouiha, Sergio Muolo, Wilson Odion, Eugenio Palazzo, Antonio Peluso, Barbara Petese, Annamaria Pompei, Patrizia Quaranta, Anna Quartucci, Umberto Solazzo e Antonio Spagnoletto.