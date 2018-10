"Contro la violenza, per la fratellanza". Manifestazione sabato

BRINDISI - Come preannunciato nella videointervista a BrindisiReport dai rappresentanti delle associazioni delle nazionalità africane presenti a Brindisi, la manifestazione contro la violenza razziale e per una pacifica e proficua convivenza tra la cittadinanza e i migranti che vivono e lavorano nel capoluogo, si farà. la data stabilita è quella di sabato 27 ottobre dalle 16 alle 19 in piazza Cairoli, dove saranno presenti oltre alle comunità del Ghana, del Mali, della Nigeria, del Senegal, anche varie associazioni che a Brindisi e provincia operano per la pace, l'accoglienza e contro il razzismo. L'idea della manifestazione è nata dopo le due aggressioni a migranti isolati da parte di soggetti che la polizia sta cercando di identificare, avvenute nella serata di venerdì scorso. La parola d'ordine sarà “Contro la violenza in nome della pace e della fratellanza”.