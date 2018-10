Controlli alla circolazione stradale in provincia: tre denunce

Tre persone sono state denunciate nell’ambito di servizi di controllo della circolazione stradale espletate dai carabinieri del comando provinciale di Brindisi, rispettivamente nel capoluogo, a San Pancrazio Salentino e a San Donaci.

A Brindisi, i militari del Norm della locale compagnia hanno denunciato a piede libero un 63enne del posto per reiterazione nella guida senza patente. L’uomo, già sanzionato nel 2017 per la medesima violazione, è stato nuovamente sorpreso nel centro abitato di Brindisi alla guida di un autocarro Fiat Iveco di proprietà di un’azienda, senza la patente di guida in quanto mai conseguita.

Stessa sorte è toccata a un 42enne di Taranto sorpreso per le vie di San Pancrazio Salentino alla guida di una Volkswagen Golf di proprietà di un familiare, senza la patente di guida poiché revocatagli dal febbraio 2004 dalla Prefettura di Taranto.

A San Donaci, invece, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà un 31enne residente in Bologna. Durante un controllo stradale, fermato alla guida di un’autovettura di proprietà di un’amica, l’uomo si è rifiutato di sottoporsi ad accertamento su eventuale stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti. Nell’ambito del controllo a seguito di perquisizione veicolare è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di genere vietato custodito all’interno del vano portaoggetti, sottoposto a sequestro.