Botti: violazione dell'ordinanza, denunciati due venditori abusivi

BRINDISI - Violate in più occasioni le ordinanze sindacali di divieto di accensione di artifizi pirotecnici. ma qualcuno ne dovrà rendere conto, come in due episodi a Brindisi dove i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno denunciato in stato di libertà altrettante persone. Si tratta di A.M. di 24 anni, per omessa denuncia di materie esplodenti, poiché a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di tre artifizi pirotecnici tipo “Batteria”, per un peso di ben 12 chili, sottoposti a sequestro, e di A.C. di 28 anni, per detenzione di materiale pirotecnico e omessa denuncia all’autorità di pubblica sicurezza, sorpreso nella pubblica via a vendere varie tipologie di artifizi pirotecnici per un peso di 5 chili, sottoposti a sequestro.