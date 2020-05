Controlli anti-contagio, sorpreso alla guida sotto effetto alcol: denunciato

FASANO - I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Fasano, nell’ambito di controlli anti-contagio hanno denunciato un 35enne di origine albanese residente a Monopoli, per guida in stato di alterazione psicofisica da alcool. L’uomo, nella serata di ieri, è stato sorpreso alla guida della sua autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica. Sottoposto alla prova dell’etilometro, è risultato positivo con tasso alcolemico superiore al limite consentito, con conseguente ritiro della patente di guida e affidamento del veicolo a persona idonea alla guida.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.