Controlli anticrimine a Ostuni: un arresto per detenzione e spaccio

OSTUNI – Nuovi controlli preventivi, nelle giornate di lunedì 13 e giovedì 16 gennaio a Ostuni, condotti dalla Polizia di Stato con l’ausilio di pattuglie della Polizia locale. Sono state eseguite quattro perquisizioni domiciliari nei confronti di altrettanti pregiudicati del posto e controllati 244 persone, 115 veicoli; elevate alcune contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada.

Nell’ambito dei controlli, una persona del luogo ben nota al commissariato, F.S. di 25 anni, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio in quanto nel corso di una perquisizione presso la sua abitazione sono stati trovati dai poliziotti due involucri di hascisc per un peso complessivo di 110 grammi.

Ispezioni e verifiche anche di tipo amministrativo sono state avviate nei confronti di diversi bar e di un centro di raccolta di scommesse sportive, le cui risultanze sono al vaglio dei poliziotti per l’eventuale adozione di sanzioni e di ulteriori provvedimenti a carico dei titolari.

Alladue giorni di controlli hanno preso parte 35 operatori della Questura di Brindisi, del commissariato di Ostuni, dei Reparti Prevenzione Crimine di Bari e Lecce oltre alle unità cinofile della Polizia di Frontiera di Brindisi.