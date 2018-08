Controlli antiabusivismo in sei abitazioni: identificate dieci persone

BRINDISI – Nuovi controlli antiabusivismo da parte degli agenti della Polizia locale e dei carabinieri in contrada Santa Teresa a Brindisi, località Sbitri. Ispezionate e perquisite sei abitazioni abusive e identificate dieci persone, tutte di Brindisi. Una è agli arresti domiciliari.

L’ispezione da parte degli uomini del comandante della Polizia locale Antonio Orefice e dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Brindisi, risale a martedì 14 agosto ed è stata disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, nella persona del pubblico ministero Francesco Carluccio. Gli occupanti sono stati tutti identificati, cinque famiglie utilizzano quelle abitazioni, costruite senza permessi e già destinatarie di ordinanze di demolizione, solo d’estate, una ci vive tutto l’anno.

“Gli operatori hanno proceduto, inoltre, a specifici accertamenti sullo stato dei luoghi e alla documentazione fotografica degli stessi immobili”. Si legge in una nota della Polizia locale. Un’attività già svolta in passato da più organi di controllo che fino a questo momento non ha portato a interventi risolutivi ma su cui la Procura continua a indagare.