Controlli antidroga della polizia: giovane trovato con marijuana, arrestato

OSTUNI – Controlli antidroga da parte degli agenti del commissariato di polizia di Ostuni: un 26enne di Fasano, M.C. è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In possesso del giovane i poliziotti, durante una perquisizione hanno trovato circa 40 grammi di marijuana e alcune piante di cannabis indica. Su disposizione del Pubblico ministero di turno, Raffaele Casto, il 26enne (che fino a questo momento non aveva mai avuto problemi con la giustizia) è stato posto ai domiciliari.

I fatti

Nel corso della notte tra giovedì e oggi, venerdì 22 giugno, personale della Volante ha proceduto al controllo di una utilitaria condotta da una donna al cui interno c'era anche un uomo. I due sin da subito hanno mostrato segni di insofferenza ragione per cui sono stati condotti in ufficio per maggiori controlli. Nelle mutande, ben occultata, il giovane aveva una bustina termosaldata con all’interno 2 grammi di marijuana.

E' stata eseguita, quindi, una perquisizione in casa che ha permesso di rinvenire, divisi in dosi, ulteriori 38 grammi lordi della stessa sostanza stupefacente nonché un bilancino perfettamente funzionante e 2 contenitori in vetro intrisi all’interno della stessa droga.

Sul terrazzo della abitazione, ben nascoste attraverso pedane sono state trovate 2 piante dell’altezza di poco più di 1 metro l’una nonché concimi e fertilizzanti per la coltivazione. Una volta essiccate avrebbero prodotto un quantitativo di droga superiore ai 500 grammi di marijuana di ottima qualità.

Gallery