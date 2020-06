Controlli antidroga: giovane trovato con dosi di marijuana, arrestato

CEGLIE MESSAPICA – Durante un servizio di repressione dello spaccio di stupefacenti, i carabinieri della stazione di Ceglie Messapica hanno arrestato in flagranza di reato il 30enne del posto Francesco Pio Morelli per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato trovato in possesso di tre involucri contenenti 180 grammi di marijuana, 35 grammi della stessa sostanza suddivisi in 25 dosi confezionate in bustine di plastica, un bilancino di precisione e 250 euro suddivise in banconote di piccolo taglio.

Dopo le formalità di rito il 30enne è stato posto ai domiciliari.

