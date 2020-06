Servizi a Brindisi e provincia: denuncia e segnalazioni per droga

Brindisi: aveva in casa 21 grammi di marijuana

I carabinieri della stazione di Brindisi Centro hanno denunciato a piede libero un 38enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione assieme a personale del Nucleo Cinofili Carabinieri Modugno, condotta sia sulla persona che nel domicilio del soggetto, sottoposto ad obbligo di dimora per altri reati, sono stati rinvenuti e sottoposti in sequestro 21 grammi di marijuana suddivisa in dosi e tre spinelli confezionati contenenti dell’hashish, occultati nel garage di pertinenza della sua abitazione.

Carovigno: nuovo servizio di controllo

A Carovigno, a conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio, i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, hanno denunciato in stato di libertà un 25enne di Latiano, sorpreso alla guida di un’autovettura senza aver conseguito la patente di guida. I successivi accertamenti hanno evidenziato che lo stesso giovane, nel corso dell’ultimo biennio, ha commesso analoghe infrazioni. Veicolo sottoposto a sequestro.

Sono stati invece segnalati alla Prefettura come assuntori di stupefacenti un 29enne di origine marocchina di Carovigno e un 46enne di Ceglie Messapica, poiché a seguito di perquisizione personale e domiciliare, sono stati trovati in possesso di un involucro in cellophane contenente residui di sostanza stupefacente di tipo cocaina, sottoposta a sequestro. Stessa cosa per un 33enne di Carovigno, poiché corso perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 3 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana, occultati nella tasca dei pantaloni.

Complessivamente sono stati controllati 37 veicoli e identificate 48 persone, di cui 12 di interesse operativo, controllati 7 soggetti sottoposti a misure di sicurezza e prevenzione, un veicolo sottoposto a sequestro e un esercizio commerciale controllato, eseguite 4 perquisizioni domiciliari.

Fasano: controlli nella movida

I carabinieri della stazione di Fasano, durante un controllo della “movida”, hanno segnalato alla Prefettura un giovane fasanese per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. In particolare, il giovane, mentre si trovava con un gruppo di coetanei nel centro storico cittadino, alla vista dei militari operanti, ha assunto un atteggiamento di ingiustificato nervosismo, pertanto, sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 0,7 grammi di marijuana.