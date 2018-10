Cocaina in auto e guida sotto l'effetto di droga: denuncia e patente ritirata

SAN PIETRO VERNOTICO - Era alla guida dell'auto della moglie, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti: nel marsupio c'era cocaina, è stato denunciato per detenzione di droga e la patente gli è stata ritirata. Nella rete dei controlli dei carabinieri è finito un uomo di 37 anni, residente a Squinzano, in provincia di Lecce.

E' stato fermato dai carabinieri della Stazione di San Pietro Vernotico Centro. E' stato trovato in possesso di due involucri in cellophane contenenti e 2,5 grammi di cocaina nel marsupio. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 52 grammi di marijuana e tre di hashish contenuta in un barattolo di vetro all’interno di un mobile della cucina. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro. Gli esami tossicologici hanno evidenziato lo stato di alterazione psicofisica per l’assunzione di stupefacente. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro.