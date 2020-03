Controlli dei carabinieri: denunce per banconota falsa e spaccio di droga

E’ di due denunce e una segnalazione all’autorità amministrativa il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, nel territorio di Latiano.

Un 25enne di Mesagne è stato trovato in possesso di una bustina in cellophane trasparente contenente un grammo di marijuana. La perquisizione estesa presso il suo domicilio, ha consentito di rinvenire, all’interno del comodino della sua camera da letto, una banconota da 20,00 euro falsa. Il giovane è stato denunciato per il possesso della banconota falsa e segnalato all’autorità amministrativa per il possesso di sostanza stupefacente.

Un 26enne originario della Costa d’Avorio residente a Mesagne, in seguito a una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 15,3 grammi di marijuana, vario materiale utile per il confezionamento della droga e della somma contante 270 euro, ritenuta provento di attività illecita, il tutto occultato in un contenitore posto sotto il letto e sottoposto a sequestro.

E’ stato infine segnalato all’autorità amministrativa un 27enne residente a Mesagne, trovato in possesso, a seguito di perquisizione personale, di una bustina in cellophane trasparente contenente 0,2 grammi di marijuana, occultati negli slip, sottoposti a sequestro.

Nel complesso, i carabinieri hanno eseguito 6 perquisizioni tra personali e domiciliari, identificato 43 persone, di cui 12 di particolare interesse operativo e controllato 31 autoveicoli. Sono state anche controllate 7 persone sottoposte a misure cautelari e di prevenzione.