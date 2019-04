Controlli dei carabinieri a Pasquetta: un arresto, dieci denunce e raffica di multe

BRINDISI - I controlli dei carabinieri a Brindisi hanno portato a un arresto per evasione dai domiciliari, sette denunce, dieci segnalazioni per uso di droga e una raffica di multe per violazioni al Codice della Strada.

Il controllo a largo raggio

L'attività ha visto al lavoro 94 militari di tutte le stazioni dipendenti dai Comandi delle Compagnie di Brindisi, Francavilla Fontana, San Vito dei Normanni e Fasano, e dei militari in “borghese” (i c.d. abiti simulati) del Reparto Operativo: sono state identificate 537 persone e controllati 403 veicoli, oltre a 18 esercizi pubblici, nonché 81 persone sottoposte agli arresti domiciliari e a misure di prevenzione.

L'arresto

A Brindisi è stato tratto in arresto in flagranza di reato di evasione dagli arresti domiciliari, nonché per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, Renato Simonetti, 23 anni: è stato notato nel corso della notte da una pattuglia della stazione di Brindisi Casale aggirarsi con fare sospetto in via Carducci con un tubo metallico in mano a forma di “L”, il . “piede di porco”. Il ragazzo si è dato alla fuga alla vista dei militari e ha raggiunto il pronto soccorso dell’Ospedale Perrino: è stato rintracciato in condizioni di salute ottimali. Probabilmente ha cercato di farsi un alibi. Sarà processato per direttissima.

Multe e patenti ritirate

Le multe sono state 140 per violazioni al Codice della strada, cinque le patenti di guida ritirate. L’attività di prevenzione ha anche interessato le contrade rurali dove sono stati trovati tre autoveicoli oggetto di furto: a Latiano una Land Rover “Evoque”, il cui furto è stato denunciato il 6 aprile scorso presso la stazione di Bari Scalo; a San Michele Salentino un Grecav Eke, rubato il 3 ottobre 2018 a Massafra, e a Ceglie Messapica una Fiat 600, rubata il 13 marzo 2019 a Sesto San Giovanni (MI).

Le denunce a Brindisi

Un 35enne di Brindisi, sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, poiché a bordo di un motociclo con un altro soggetto in fase di identificazione, al fine di eludere il controllo da parte della pattuglia, si è dato alla fuga ponendo in essere manovre elusive e pericolose per la pubblica incolumità.

Denunciato anche un 25enne disoccupato di Brindisi che alla guida di una Fiat 500 di proprietà di un’amica, fermato e controllato in via Morvillo, si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti sanitari per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. La patente è stata ritirata e il veicolo è stato affidato alla proprietaria. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 2 grammi di marijuana, sottoposti a sequestro, e pertanto segnalato all’Autorità Amministrativa.

I carabinieri, inoltre, hanno denunciato un 21enne disoccupato di Brindisi, per falsa attestazione a pubblico ufficiale sull’identità personale. Il giovane che annovera vari pregiudizi penali, durante il controllo avvenuto nel centro storico, ha fornito agli operanti false generalità. Così come è stato denunciato un 35enne di Brindisi, per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità: l’uomo, sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, è stato sorpreso con altra persona gravata da pregiudizi, violando così le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Le denunce in provincia

A campo di mare, un panettiere di 27anni è stato controllato all’interno di una auto in qualità di passeggero: sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 4,5 grammi di hashish, uno spinello e due dosi di cocaina del peso complessivo di 1 grammo, il tutto occultato all’interno del giubbotto indossato e sottoposto sequestro. Un ragazzo di 23 anni è stato deferito in stato di libertà per guida sotto l’influenza dell’alcol: Fermato nel cuore della notte alla guida di una Ford Focus di proprietà della madre, è risultato positivo al test con un valore di 1,77 G/L. La patente gli è stata ritirata, l’auto affidata alla proprietaria.

I controlli dei carabinieri a Ceglie Messapica hanno portato alle seguenti denunce: un 25enne disoccupato del luogo, per guida sotto l’influenza dell’alcol; quattro persone di età compresa tra i 23 e i 43 anni, tutti di Ceglie Messapica sono stati invece segnalati all’Autorità Amministrativa perché trovati in possesso di modiche quantità di stupefacente del tipo marijuana e hashish, sottoposte a sequestro, che avevano occultato sulla persona.

A Francavilla Fontana è stato deferito in stato di libertà un 30enne operaio, controllato in via Barbaro Forleo alla guida di una Fiat Panda di proprietà del fratello si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per stabilire l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo affidato al congiunto. L’uomo perquisito unitamente ad altro passeggero presente all’interno della vettura è stato trovato in possesso di 3,48 grammi e il passeggero 2,20 grammi di marijuana sottoposti a sequestro.

A Oria è stato segnalato all’autorità amministrativa un 24enne del luogo, il quale, controllato in via Muraglie Lama, è stato trovato in possesso di una dose di hashish del peso di 1,15 grammi. A Fasano sono stati denunciati: un 45enne per violazione degli obblighi derivanti dalla Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno, e un un 23enne, il quale, controllato nella villa comunale in quel viale della Resistenza, è stato invece segnalato all’Autorità Amministrativa, poiché trovato in possesso di un involucro contenente 5,4 grammi di hashish, consegnata spontaneamente agli operanti all’atto del controllo.

