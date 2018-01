In auto con mazza da baseball e violazione degli obblighi: due denunce

I carabinieri della stazione di Cisternino, nell'ambito di servizio di controllo alla circolazione stradale, hanno deferito in stato di libertà per porto di oggetti atti a offendere un 27enne residente in provincia di Bari. Il giovane era alla guida di un'autovettura sottoposta a perquisizione, ed è stato trovato in possesso di una mazza da baseball in legno occultata sotto i sedili anteriori, sottoposta a sequestro.

I carabinieri della stazione di Carovigno, invece, hanno deferito in stato di libertà D.L., 47enne del luogo, sottoposto alla detenzione domiciliare per espiare una pena detentiva per lesioni, maltrattamenti e violenza privata. L'uomo, nel corso del controllo nella sua abitazione, è stato trovato in compagnia di un pregiudicato non convivente, in violazione alle prescrizioni imposte a chi usufruisce delle misure alternative alla detenzione in carcere.