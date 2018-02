Controlli dell'Arma con pattuglie ed elicottero in tutta la provincia

BRINDISI - E' in corso dalle prime ore della giornata un servizio coordinato di controllo del territorio da parte dei carabinieri del comando provinciale di Brindisi, con l'ausilio di un elicottero del 6° Elinucleo Carabinieri di Bari, che sta interessando molti centri abitati e strade di collegamento tra gli stessi.

"L'attività è orientata alla prevenzione dei reati in genere al fine di assicurare un elevato target di sicurezza a tutela dei cittadini, oltre a garantire la sicurezza stradale nei più importanti assi viari di collegamento nell'ambito provinciale", spiega una nota. In questi giorni sono state portate a segno molte rapine non solo nel capoluogo, ma anche in provincia.