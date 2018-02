Controlli dei carabinieri in un locale notturno: trovate dosi di droga

BRINDISI – Carabinieri, personale dell’Ispettorato del Lavoro, Nucleo Cinofili della Guardia di Finanza di Brindisi, personale della Polizia locale e del servizio Arpa in un locale di intrattenimento di Brindisi per verificare eventuali irregolarità.

Il controllo ha visto impegnati complessivamente 20 uomini, sono state controllate 60 persone, di cui 4 segnalate all’Autorità Amministrativa per uso di sostanze stupefacenti, sequestrati complessivamente grammi 4 di marijuana e 1,5 di cocaina, controllati 6 lavoratori di cui 1 risultato in nero. L’attività di controllo e riscontro è tuttora in corso e i risultati conclusivi saranno comunicati nei prossimi giorni