Controlli dei carabinieri nel quartiere Perrino. C'è anche l'elicottero

BRINDISI -Presenza massiccia dei carabinieri nel quartiere Perrino di Brindisi. Anche con un elicottero. I militari sono impegnati in un servizio ad ampio raggio dalle prime ore del pomeriggio di oggi, giovedì 25 ottobre 2018, così come è avvenuto nelle settimane scorse in altre zone della città.

Gli uomini dell'Arma sono impegnati in posti di blocco a presidio della circolazione stradale lungo le arterie più trafficate del quartiere e in una serie di controlli e perquisizioni antidroga anche nelle strade interne. Il servizio rientra nelle attività ad "alto impatto" poste in essere dai carabinieri del Comando provinciale di Brindisi.

L'operazione andrà avanti per tutta la serata odierna con il supporto dell'elicottero fatto arrivare a Brindisi. I risultati dei controlli saranno resi noti nella mattinata di domani.

