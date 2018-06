Controlli del Nas, chiuso laboratorio di preparazione alimenti di un ristorante

FRANCAVILLA FONTANA - Il direttore del Servizio igiene alimenti e nutrizione dell’Asl di Brindisi ha disposto la chiusura del laboratorio di preparazione alimenti con annesso deposito di pertinenza di un ristorante di Francavilla Fontana. Il provvedimento scaturisce a seguito da una verifica effettuata dai carabinieri del Nucleo Nas di Taranto che hanno riscontrato la presenza di un secondo fabbricato non riportato in planimetria adibito ad ufficio e locale deposito materiale vario, il tutto in difformità tra planimetria allegata alla Dia sanitaria.

Al piano rialzato è stata riscontrata la chiusura con finestre di un balcone adibito a deposito. Inoltre l’unità abitativa è stata destinata interamente a sala somministrazione, nonché è stata verificata la mancanza di indicazioni del servizio igienico relativo al personale. Con relativo spogliatoio attrezzato.

E’ stato pertanto disposto il non utilizzo del secondo fabbricato per la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande per il pubblico, il ripristino dello stato dei luoghi come era precedentemente e l’individuazione di un servizio igienico per il personale con relativo spogliatoio attrezzato con armadietti a doppio scomparto. Il valore complessivo dell’infrastruttura ammonta a circa 400mila euro.