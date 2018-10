Controlli dell'Arma, due arresti per evasione in provincia

Due arresti per evasioni tra Torchiarolo e Latiano. Nuovi guai per un 54enne e un 37enne.

A Torchiarolo i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato Giuseppe Nuzzaci, 54 anni. Sottoposto alla detenzione domiciliare per scontare il residuo di una pena di 6 anni, 2 mesi e 5 giorni di reclusione per estorsione ed evasione, nel corso di un controllo è stato sorpreso sulla pubblica via senza autorizzazione.

A Latiano i carabinieri hanno arrestato Gianmarco Miglietta originario della provincia di Lecce. L’uomo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in seno ad una comunità in Latiano è evaso scavalcando la recinzione. Le immediate ricerche diramate hanno consentito di rintracciarlo a San Vito a circa un chilometro dalla Comunità dove è stato successivamente riportato dopo le formalità di rito, in regime di arresti domiciliari.