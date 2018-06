Controlli sulle concessioni balneari: multe e anche una denuncia

Primi controlli da parte della Capitaneria di Porto di Brindisi nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro 2018, con multe e una denuncia carico del titolare di una nota concessione balneare. Mare Sicuro 2018, scattata il 16 giugno, ha lo scopo di garantire la sicurezza di bagnanti e dei diportisti, ma anche il rispetto delle normative in materia di corretta gestione delle concessioni: due stabilimenti balneari sono stati oggetto di sanzioni da 1.032 euro ciascuna.

La prima struttura, attiva in località Torre Santa Sabina del comune di Carovigno, nonostante fosse aperta non aveva predisposto il servizio di salvamento, pertanto il titolare oltre alla sanzione amministrativa è stato destinatario di una diffida a predisporre tale servizio entro 24 ore.

In località Specchiolla, il personale della Sezione di Brindisi del “”Nucleo Operativo di Polizia Ambientale (Nopa)” della Guardia Costiera, costituito presso la Direzione Marittima della Puglia e Basilicata Jonica di Bari, ha deferito all’autorità giudiziaria, in stato di libertà, il titolare di un noto stabilimento balneare.

Dall’esame dello stato dei luoghi e dal confronto con quanto risultava autorizzato, si riscontrava che il concessionario aveva realizzato opere abusive per circa 460 metri quadrati. L’occupazione con le strutture abusive, ha portato ad un diverso impiego dell’area in concessione senza la prescritta autorizzazione ai sensi dell’art. 24 del Regolamento al Codice della Navigazione.

Inoltre, allo stesso gestore, sono state contestate dai militari al comando del capitano di vascello Salvatore Minervino, violazioni al Dpr 380 del 2001 (testo unico dell’edilizia) e al Decreto Legislativo 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio).

Nell’assicurare che i controlli continueranno incessantemente per il resto della stagione estiva, la capitaneria di Porto di Brindisi sensibilizza tutti gli operatori del settore turistico balneare e i fruitori del mare a porre attenzione sul rispetto delle norme previste dalle ordinanze balneari della Regione Puglia e della Capitaneria di Porto di Brindisi, con particolare attenzione alla sicurezza della balneazione e alla salvaguardia della vita umana in mare.

Per informazioni il personale della capitaneria di porto è sempre disponibile al numero 0831521022 mentre in caso di emergenza è necessario contattare il numero ‘blu’ per le emergenze in mare 1530 attivo 24 ore su 24.