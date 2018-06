Controlli della polizia in città: trovati tre scooter abbandonati, due sono rubati

BRINDISI - Prosegue l’intensa attività di prevenzione e controllo del territorio brindisino svolta dalla Polizia di Stato: trovati tre scooter di cui due rubati.

L’azione di controllo ha interessato diversi quartieri e contrade periferiche della città. Giovedì scorso in contrada Gonella, nei pressi di un’immobile semidiroccato, gli operatori dell’Unità anticorruzione della Squadra mobile hanno rinvenuto uno Scarabeo, un Flipper ed un Liberty. I primi due sono risultati rubati nel capoluogo tra fine maggio e gli inizi di giugno; circa il terzo, che presentava evidenti ammaccature, graffi e bloccasterzo forzato, sono ancora in corso verifiche per stabilirne la provenienza e se esso sia effettivamente provento di reato.

Di uno dei ciclomotori è già stato rintracciato il proprietario a cui è stato restituito il veicolo. Gli altri due mezzi sono stati invece sequestrati al fine di consentire lo svolgimento di ogni attività di verifica per giungere all’individuazione dei legittimi aventi diritto, così da poterli riconsegnare.