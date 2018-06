Controlli della polizia stradale: due denunce, patenti ritirate e multe

BRINDISI - E’ scesa in campo la scorsa notte la Polizia Stradale di Brindisi al comando del vicequestore Pasqualina Ciaccia, nell’ambito della Operazione ad Alto Impatto denominata “Safe driving for good transport”. Campagna di sicurezza che ha visto anche sulle strade di questa provincia l’impiego di tre pattuglie della Polstrada per controlli anti alcool e droga e comunque per contrastare condotte di guida pericolose.

Sono stati controllati 57 veicoli e 63 persone verificandone le condizioni psicofisiche. Un giovane conducente di anni 24, con tasso alcolemico pari a 1,40 è stato denunciato per guida in stato di alterazione psicofisica, mentre un secondo utente della strada è stato denunciato perché in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 0,80 gl.

Sono state ritirate 2 patenti di guida ed elevate sette infrazioni al codice della strada (eccesso di velocità, dispositivi non conformi, ect.).