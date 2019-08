Controlli e perquisizioni: raffica di denunce e sequestri di droga

Cinque denunce e tredici segnalazioni all’autorità giudiziaria per detenzione di sostanza stupefacente. Questo il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dai carabinieri della compagnia di Fasano e delle stazioni di Cisternino, Ostuni e Pezze di Greco nei rispettivi territori di competenza, incluse le località marine e le strade più trafficate. I militari sono stati supportati da un’aliquota della compagnia di Intervento Operativo dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia” di Bari.

Un coltello proibito

Nell’ambito delle attività, i militari della Sezione Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti ad offendere un 30enne di Putignano. L’uomo è stato fermato nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale presso Torre Canne e trovato in possesso di un coltello tattico a forma di carta di credito della lunghezza di 14 centimetri, occultato nel porta tessere del portafogli.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, è stato fermato un ostunese alla guida di un Mercedes 190 di proprietà del fratello in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol. Sottoposto ad accertamento, gli è stato riscontrato un tasso alcolemico elevatissimo, pari a 1,56 G/L. La patente è stata ritirata e il veicolo affidato al congiunto.

Controlli alla circolaziona stradale

A Fasano i militari, è stato denunciato un commerciante di 35 anni del luogo, per rifiuto di sottoporsi agli esami per la verifica della guida sotto l’eventuale effetto degli stupefacenti. L’uomo alle ore 00.30 è stato fermato in viale Della Stazione, mette si trovava alla guida del proprio autocarro Iveco 35. Il mezzo è stato sottoposto a perquisizione e sotto il sedile è stato rinvenuto un contenitore con due grammi di hashish. Nella circostanza, l’uomo si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti sanitari per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca.

Droga e violazione degli obblighi

Nel corso di una perquisizione domiciliare, la Sezione Operativa della compagnia di Fasano ha denunciato in per detenzione al fine di spaccio di stupefacente un artigiano trovato in possesso di tre barattoli di vetro con all’interno 20 grammi di marijuana, sottoposta a sequestro.

Denunciati anche due sorvegliati speciali con obbligo di soggiorno, residenti a Fasano, sorpresi nel centro storico fuori dall’orario consentito, contravvenendo alle disposizioni dell’autorità giudiziaria.

Complessivamente, come detto, sono state segnalate 13 persone, tra le quali anche villeggianti originari di altre regioni, trovate in possesso a seguito di perquisizione personale e veicolare, di modiche quantità di sostanze stupefacenti; in totale sono stati rinvenuti 22 grammi di marijuana e 3 grammi di hashish, oltre a 2 grammi di cocaina. Tutto lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro.