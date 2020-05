Controlli e perquisizioni con lo Squadrone Cacciatori: una denuncia

FASANO – Un 24enne è stato denunciato a piede libero, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dai carabinieri della compagnia di Fasano, coadiuvati e supportati nella fase esecutiva dai militari del Nucleo Cinofili di Modugno e da quelli dello Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia

Il giovane, residente a Fasano, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 2,5 grammi di marijuana, una piantina di piccole dimensione della medesima sostanza, nonché un bilancino di precisione, occultato nella camera da letto. Tutto Il materiale è stato sottoposto a sequestro. Inoltre un 20enne è stato segnalato all’autorità amministrativa per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

Nel complesso, i carabinieri hanno eseguito 12 perquisizioni tra personali e domiciliari, identificato 97 persone, di cui 31 di particolare interesse operativo e controllato 130 autoveicoli. Sono state anche controllate 21 persone sottoposte a misure cautelari e di prevenzione.