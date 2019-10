Abusi di alcol e minorenni: saranno convocate le famiglie

BRINDISI – “Il fenomeno della smodata assunzione di alcool da parte dei giovanissimi, in particolare nel corso dei fini settimana, è un fenomeno che deve essere assolutamente contenuto. Il questore di Brindisi ha disposto che i controlli proseguano con il prezioso contributo della Polizia Locale, ma rivolge un appello alle famiglie affinché svolgano la necessaria attività di controllo. Tutti i familiari dei minori controllati e sorpresi a bere superalcoolici saranno convocati in Questura nei prossimi giorni per un colloquio con i funzionari addetti all’attività di controllo”.

E’ un monito ma anche un richiamo alle famiglie quello contenuto in una nota della questura di Brindisi sul nuovo servizio tra i locali del centro cittadino e sulle strade circostanti dalla Polizia di Stato e dalla Polizia locale tra la serata di venerdì 18 ottobre e la notte scorsa, con alcuni verbali ad automobilisti, sequestri di modiche quantità di stupefacenti per uso personale, ma soprattutto sette verbali a carico di altrettanti esercenti di pub e bar “per altrettante irregolarità amministrative riscontrate nella somministrazione di alimenti e bevande”.

Annunciata dal questore Ferdinando Rossi l’avvenuta emissione a carico di tre parcheggiatori abusivi, altrettanti provvedimenti di Divieto di accesso in aree urbane, i cosiddetti Dacur. Per due dei tre abusivi, anche in considerazione della recidività della condotta, sono stati emessi provvedimenti di allontanamento per un periodo di tre mesi. Il terzo soggetto, invece, è stato interdetto per il periodo di un anno.