Controlli nel canile, scatta il sequestro cautelativo sanitario degli animali

ORIA - Sopralluogo dei carabinieri del Nas e degli ispettori della Asl in un canile di Oria: l'ispezione ha portato alla scoperta di diversi animali privi del sistema di identificazione in commistione con altri provvisti del microchip. Per questo motivo i militari del Nucleo antisofisticazione e il personale dell'Azienda sanitaria hanno proceduto con il “sequestro cautelativo sanitario” di tutti gli animali presenti nella struttura al fine di regolarizzare le presenze.