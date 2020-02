Persona contagiata, controlli sui passeggeri del volo di ritorno

BRINDISI – Come è già stato ribadito non solo dal Ministero della Salute, ma da numerose e autorevoli fonti scientifiche, il Covid-19 presenta fattori di rischio per soggetti portatori di particolari patologie, ma conseguenze paragonabili a quelle di influenza ordinaria per gli altri.

Non deve pertanto seminare allarmismo la presenza a bordo della persona che lunedì 24 febbraio (e non domenica 23, stando alle sue stesse dichiarazioni), proveniente dalla zona rossa lombarda, si è imbarcata sul volo EasyJet delle 15 da Milano Malpensa diretto a Brindisi, per poi presentarsi alle autorità sanitarie del suo comune di residenza, Torricella, e posta quindi in isolamento all’ospedale Moscati di Taranto.

Il problema in queste ore è l’identificazione dei passeggeri del volo, e in particolare tutti coloro che erano seduti in prossimità della persona portatrice del virus, per consentire gli accertamenti sanitari e le misure necessarie previste dalle direttive ministeriali per il contenimento del coronavirus. Sia pure interpellate da noi, le fonti ufficiali non hanno fornito informazioni in merito, ma da quanto è possibile sapere la lista passeggeri è all’esame degli organi preposti ai controlli che stanno contattando gli interessati. Il bacino dei controlli potrebbe interessare tutte e tre le province servite dall’Aeroporto del Salento di Brindisi, quindi anche quelle di Lecce e ovviamente Taranto.