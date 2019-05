Porto, controlli sui pullman diretti in Albania: multe per 12.500 euro

BRINDISI – Controlli nel parcheggio antistante il terminal di Costa Morena a Brindisi da parte del personale di Polizia di Frontiera, polizia stradale, Dogana e Finanza: nel mirino tutti i pullman giunti a Brindisi che doveva imbarcarsi sulla nave traghetto diretta a Valona, Albania. Elevate sanzioni amministrative per un importo totale di 12500 euro. L’attività di controllo è stata effettuata nella serata di lunedì 27 maggio e rientra in un servizio finalizzato a verificare il livello di sicurezza del trasporto internazionale di passeggeri su gomma.

E’ stato accertato che la quasi totalità di pullman autorizzati solo per il trasporto passeggeri effettuavano abusivamente anche quello di trasporto merci. Alcuni bus, invece, era sprovvisti della relativa autorizzazione per il servizio regolare internazionale ed altri non si attenevano al percorsi prestabilito. Altre verifiche sono in corso per individuare ulteriori violazioni.

