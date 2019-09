Violazioni in materia di sicurezza: denunciato il titolare di un pub ristorante

OSTUNI – Un documento di valutazione dei rischi elaborato in assenza del medico competente. Per questo un imprenditore di 40 anni, titolare di un pub ristorante situato a Ostuni, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della locale stazione, unitamente ai colleghi dei Nucleo ispettorato del lavoro di Brindisi e del Nas di Taranto, a conclusione di accertamenti effettuati nell’ambito dei controlli in materia di lavoro nero, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

Da una serie di verifiche documentali, inoltre, è merso che l’imprenditore era sprovvisto della licenza fiscale per la somministrazione di alcolici assoggettati ad accisa. Questo gli costerà una sanzione amministrativa.