Controlli per la sicurezza stradale: tre multe per uso di telefonino alla guida

CEGLIE MESSAPICA - Servizi straordinari di polizia stradale sul territorio comunale programmati dal Comando di Polizia Locale di Ceglie Messapica, finalizzati alla prevenzione degli incidenti stradali ed alla repressione delle infrazioni relativa all’uso del cellulare alla guida dei veicoli.

A seguito di un rilevato incremento esponenziale degli incidenti stradali dovuti, in particolare, alla distrazione durante la guida dei veicoli, al mancato uso delle cinture di sicurezza ed in seguito a specifica circolare del Ministero degli Interni e della Prefettura di Brindisi, il Comando di Polizia Locale di Ceglie Messapica ha predisposto saltuari controlli straordinari di polizia stradale con pattuglie in borghese motorizzate che, in forma dinamica, più agevolmente possono contrastare il diffuso fenomeno dell’uso dei cellulari durante la guida e, più in generale, delle norme di comportamento dei conducenti, della revisione dei veicoli e della copertura assicurativa.

Nella giornata odierna è stato effettuato il primo servizio, che, in poco tempo, ha già dato i primi frutti: una pattuglia motorizzata in borghese composta da un operatore e dal comandante ha effettuato controlli su tutto il territorio contestando tre infrazioni per uso del cellulare durante la guida ed una mancata revisione del veicolo.

L' attività continuerà per tutta l’estate: si invitano i cittadini a rispettare le regole del Codice della Strada ed a guidare con prudenza.