Un uomo trovato con mazza da baseball in auto e un altro drogato alla guida

Un 40enne trovato con mazza da baseball in auto e un 19enne trovato alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Entrambi denunciati dai carabinieri durante un servizio di controllo alla circolazione stradale.

San Pancrazio Salentino

I carabinieri della stazione di San Pancrazio Salentino hanno denunciato per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, un 40enne originario di Campi Salentina (Le). E’ stato fermato in via Lecce alla guida della propria Alfa Romeo 159, sottoposto a perquisizione personale e del veicolo, è stata trovata una mazza da baseball in alluminio adagiata tra il sedile lato guida e lo sportello anteriore sinistro. In relazione al possesso dell’oggetto, sottoposto a sequestro, l’uomo non ha saputo fornire plausibili giustificazioni.

Francavilla Fontana

A Francavilla Fontana i carabinieri della locale stazione, invece, hanno denunciato per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti un 19enne operaio del luogo. Il giovane è stato fermato poco dopo la mezzanotte in piazza Bachelet alla guida di una Seat Arosa di proprietà del padre. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo affidato al proprietario. Nell’ambito dello stesso contesto operativo è stato segnalato all’Autorità Amministrativa poiché unitamente al passeggero un 24enne del luogo sono stati perquisiti e trovati in possesso di 2 grammi di marijuana ciascuno.