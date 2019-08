Controlli stradali: sette denunce per guida in stato di ebbrezza

MESAGNE - I carabinieri del comando provinciale di Brindisi hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ad “Alto Impatto” nelle città di Latiano e Mesagne, con l’esecuzione di numerosi posti di blocco e perquisizioni sia domiciliari che personali. Attività finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati contro la persona e il patrimonio e il contrasto allo spaccio di stupefacenti, nonché al controllo della circolazione stradale. Sette automobilisti sono stati denunciati per “guida in stato di ebbrezza”, 6 sono residenti nelle due città brindisine e uno in provincia di Como. Contestualmente sono state ritirate le rispettive patenti e sottoposte a sequestro le autovetture condotte, tutte di proprietà.

Nel corso di alcune perquisizioni, effettuate per la ricerca di stupefacente, è stato denunciato un 36enne bracciante di Mesagne: all’interno del bagno dell’abitazione, in una scatola di cartone, sono stati trovati 15,5 grammi di hashish, nonché materiale per il confezionamento delle dosi. Il tutto è stato sequestrato.

A Mesagne sono stati denunciati un 30enne e un 25enne, disoccupati, entrambi per porto di strumenti atti ad offendere: fermati nel corso di un posto di blocco sono stati rinvenuti sotto i sedili un coltello da cucina, un taglierino con lama di cm 20 il tutto sottoposto a sequestro. Nel complesso, i carabinieri hanno eseguito 36 perquisizioni tra personali, domiciliari e di autoveicoli, identificato oltre 350 persone di cui 38 di particolare interesse operativo, controllato 132 autoveicoli oltre a 3 esercizi pubblici. Sono state anche controllate 47 persone sottoposte dall’Autorità Giudiziaria agli arresti domiciliari o alla Sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.