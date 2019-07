Controlli e perquisizioni sul litorale: spuntano due coltelli e uno scooter rubato

OSTUNI – Due coltelli nascosti in un cespuglio e uno scooter rubato sono stati recuperati dai poliziotti del commissariato di Ostuni nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato sulla fascia costiera, con il supporto di numerose pattuglie del Reparto prevenzione crimine di Lecce.

Gli agenti hanno passato al setaccio le frazioni balneari di Rosa Marina, Villanova, Pilone, Monticelli, Fontanelle, Torre Pozzella. Inoltre sono state controllate le arterie stradali che conducono agli accessi ai Villaggi turistici del posto.

Complessivamente sono stati effettuati 11 posti di controllo che hanno portato alla identificazione di 233 persone di cui 50 con precedenti penali. Sono stati inoltre controllati 121 veicoli e 785 targhe attraverso il sistema elettronico di lettura in dotazione alla polizia di Stato. Infine sono stati controllati gli avventori di sette locali pubblici.

Nell’ambito di tale attività è stato rinvenuto all’interno del residence privato Rosa Marina, e restituito al legittimo proprietario, uno scooter di grossa cilindrata risultato rubato. Nei pressi del porto di Villanova, invece, sono stati sottoposti a sequestro penale due coltelli a serramanico nascosti all’interno di un cespuglio.

Un uomo è stato trovato in possesso di tre grammi di hashish e quattro grammi di marijuana ed è stato segnalato al Prefetto di Brindisi per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e psicotrope. Infine, due soggetti sono stati segnalati all’autorità giudiziaria in quanto, pur gravati da avviso orale emesso dal questore di Brindisi, sono stati controllati dai poliziotti in compagnia di pregiudicati.