Controlli su strada e nei luoghi della movida: perquisizioni e denunce

FRANCAVILLA FONTANA - I carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana e dei reparti dipendenti hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione repressione dei reati contro la persona e il patrimonio nonché al controllo della circolazione stradale sulle arterie interessate da maggior traffico per prevenire e reprimere condotte di guida che mettono in pericolo l’incolumità delle persone.

Nel complesso i carabinieri (impiegati 22 militari e 10 automezzi) hanno eseguito 15 perquisizioni personali e domiciliari, controllate 12 persone sottoposte agli arresti domiciliari e misure di prevenzione, identificate 65 persone e controllati 24 autoveicoli oltre a 1 esercizio pubblico. Sono 14 le contravvenzioni al codice della strada elevate per un totale di 950 euro e 30 punti decurtati.

Il servizio è stato attuato nell’ambito della città di Francavilla ed è stato finalizzato anche ad assicurare una cornice di serenità ai cittadini che in considerazione della stagione estiva si riversano sui luoghi di aggregazione, nelle piazze per seguire le varie manifestazioni e nei locali pubblici. Il dispositivo ha anche interessato le contrade rurali dove in passato sono stati rinvenuti autoveicoli e mezzi agricoli oggetto di furto, nonché refurtiva varia ed armi.