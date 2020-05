Sulla statale con 26 grammi di cocaina, ma i carabinieri lo fermano

MESAGNE - Se ne andava in giro con 26 grammi di cocaine nascosti in un sacchetto di plastica sottovuoto. Il 31enne Cosimo Facecchia, di Mesagne, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della locale stazione, nel corso di un controllo effettuato presso lo svincolo Mesagne-ovest della strada statale 7 per Taranto. L’uomo procedeva alla guida della sua auto quando è stato boccato dai militari, che lo hanno sottoposto a perquisizione, rinvenendo lo stupefacente. Facecchia, di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, è stato quindi arrestato in regime di domiciliari, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

