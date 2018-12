Sparatorie in città: i carabinieri passano al setaccio due quartieri

BRINDISI – Nuovo servizio di controllo del territorio “ad alto impatto” da parte dei carabinieri del comando provinciale di Brindisi nei quartieri Paradiso e Perrino. Si tratta del secondo nel giro due giorni, l’ultimo risale al 22 dicembre. Dalle prime luci del giorno di oggi sono in corso 24 perquisizioni domiciliari in altrettanti appartamenti dei popolari quartieri, con l’impiego di oltre 130 carabinieri, il supporto dello Squadrone carabinieri Eliportato Cacciatori Puglia, dell’11° Reggimento Puglia di Bari e della compagnia d’Intervento operativo di quel Reparto, nonché di unità per la ricerca di armi e di stupefacenti del Nucleo carabinieri cinofili di Modugno (Ba).

L’attività, coordinata della Procura della Repubblica di Brindisi, è volta a infrenare la ripetizione dei recenti gravi episodi criminosi che hanno visto teatro la città di Brindisi (l’ultimo il minorenne sequestrato e picchiato selvaggiamente la sera del 21 dicembre scorso e la gambizzazione di un 20enne la sera del 6 dicembre precedente).

So sta incentrando anche sul controllo delle persone ristrette alle misure detentive alternative al carcere, nonché di quelle sottoposte alle misure di prevenzione quali sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza e similari. Dalla tarda serata di ieri è in atto anche una serie di posti di controllo nei pressi dei predetti quartieri, letteralmente cinturati per saturare l’area sottoposta a controllo e a monitorare i movimenti di quei residenti.