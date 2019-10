Brindisi: in azione la task force movida di questura e polizia locale

BRINDISI – Hanno perquisito minorenni e non, sequestrando dosi di marijuana. Hanno individuato e accompagnata a casa dai genitori ragazzi anche 14enni che cercavano di ordinare cocktail o superalcolici. Hanno multato i titolari di alcuni locali per violazioni delle disposizioni di legge in materia di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

Hanno anche sottoposto numerosi automobilisti ad alcol test in varie zone della città. Insomma, dalla serata di sabato sino a quasi tutta la notte scorsa la cosiddetta movida brindisina è stata passata al setaccio da una task force composta da personale della Divisione amministrativa della questura, del Reparto prevenzione crimine di lecce, della Polizia scientifica, da unità cinofile della Polizia di Frontiera e dalla Polizia locale del capoluogo.

Il controllo straordinario effettuato sino all’alba è stata una prima risposta alle tante segnalazioni raccolte nel tempo, su abusi di alcol e stupefacenti. Tuttavia, oltre ad alcune segnalazioni di giovani come assuntori di cannabinoidi, e ai già citati accompagnamenti a casa di minori che tentavano di acquistare alcolici, nessuna violazione passibile di denuncia penale è stata riscontrata nel corso del servizio notturno.

Le violazioni amministrativi e al codice della strada invece non sono mancate: sanzioni per migliaia di euro sono state comminate ai gestori di sei locali del centro cittadino. Mentre la Polizia locale ha elevato una serie di verbali e sottoposto 44 persone ad alcol test. Controlli a tappeto come quello delle ultime ore saranno ripetuti, ovviamente a sorpresa.