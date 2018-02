Convegno Aiga Brindisi: della giustizia e della sua crisi

BRINDISI - L’Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati) sezione di Brindisi, con il patrocinio della Camera Civile di Brindisi e della Camera Penale di Brindisi, ha organizzato per venerdì 9 febbraio alle 15,30 presso la Biblioteca “Monticelli” del Tribunale di Brindisi un evento formativo nel quale verrà presentata l'opera "10 lezioni sulla giustizia, per cittadini curiosi e perplessi" di Francesco Caringella, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, che interverrà personalmente.

Francesco Caringella, già commissario di polizia e magistrato penale a Milano durante «Mani pulite», attualmente presidente di Sezione del Consiglio di Stato, inoltre, è presidente della Commissione di garanzia presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e giudice del Collegio di garanzia dello sport presso il Coni. Autore di molte opere giuridiche e da decenni impegnato nella formazione di futuri magistrati e avvocati, ha pubblicato tre libri di narrativa: Il colore del vetro (2012), Non sono un assassino (2014; vincitore del Premio Roma), Dieci minuti per uccidere (2014) e, con Raffaele Cantone, il saggio La corruzione spuzza (2017).

Si discuterà nel corso dell’evento dello stato di crisi della giustizia italiana alla presenza di ulteriori illustri relatori.

L’incontro verrà introdotto e moderato dall’ avv. Francesco Monopoli, Presidente Sezione Aiga Brindisi, e dopo i saluti del dott. Alfonso Pappalardo, Presidente Tribunale Brindisi, e dell’avv. Carlo Panzuti, Presidente Ordine Avvocati Brindisi, interverranno il dott. Antonio De Donno, Procuratore Capo della Repubblica Tribunale di Brindisi, il prof. avv. Francesco Fabrizio Tuccari, associato di Diritto Amministrativo Università del Salento, il prof. Antonello Denuzzo, ricercatore Diritto Costituzionale Università del Salento, l’avv. Roberto Fusco, Presidente Camera Civile Brindisi e Coordinatore Camere Civili Puglia, l’avv. Fabio Di Bello, Presidente Camera Penale Brindisi, e l’avv. Domenico Attanasi, Coordinatore Nazionale Aiga Area Sud.

L'evento è gratuito ed è aperto a tutta la cittadinanza, ed è valido per la formazione professionale continua degli Avvocati per 3 crediti formativi. Per info e prenotazioni inviare email all'indirizzo: segretario@aigabrindisi.it