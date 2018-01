Coppia di coniugi ruba galline a un'altra coppia: denunciata

LATIANO – Ladri di galline in azione a Latiano. Una coppia di coniugi è stata denunciata per aver rubato otto galline a un’altra coppia. Il furto è stato immortalato da alcune telecamere collegate con l’istituto di vigilanza Vigil Nova, fatte installare dalle vittime proprio in seguito ai numerosi furti subiti. Il fatto risale alla serata di ieri, la coppia proprietaria dei polli non ha esitato a sporgere denuncia querela nei confronti dei ladri.