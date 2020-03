Coppia di San Pietro Vernotico in trasferta taccheggio

BRINDISI – Evitare i luoghi affollati? Neppure per idea, quando si tratta di approfittare della situazione per altri maneggi. Come nel caso di un 34enne e una 21enne, entrambi di San Pietro Vernotico, che nella serata dell’8 marzo hanno sottratto vari oggetti, rimuovendone la placca antitaccheggio, dai banchi di vendita dell’ipermercato nel centro commerciale Le Colonne nel capoluogo.

I due sono stati bloccati dal personale di sorveglianza alle casse, mentre nel contempo veniva richiesto l’intervento dei carabinieri: solo un operatore delle forze dell’ordine può infatti effettuare le perquisizioni ed operare eventualmente l’arresto.

La refurtiva è saltata fuori immediatamente, e su decisione del pm di turno, malgrado la flagranza del reato e considerando l’entità del valore della merce, nei confronti della coppia si è proceduto con una denuncia a piede libero per furto aggravato.