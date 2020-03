Coronavirus: due nuovi casi positivi a Ostuni, messi in quarantena

BRINDISI – Due nuovi casi positivi a Ostuni. A renderlo noto il sindaco Guglielmo Cavallo sulla sua pagina Facebook. Parte del personale dell’ospedale è in quarantena e la Asl “sta operando le consuete indagini per mettere in quarantena tutte le persone che hanno avuto contatto con i contagiati”.

Per quanto riguarda i due contagiati, si tratta di personale medico e paramedico che ha avuto contatti con il 33enne di Carovigno che è stato ricoverato per due giorni in Pneumologia presso l’ospedale civile di Ostuni e che successivamente è risultato positivo al Coronavirus. Come annunciato ieri dal sindaco di Carovigno, inoltre, le condizioni del ragazzo sono in miglioramento. I due sono stati messi in quarantena presso le loro abitazioni.

“Siamo nel pieno della battaglia ed ora più che mai è necessario seguire le indicazioni che ci siamo dati. State a casa c’è ancora molto da fare, a partire dai nostri comportamenti quotidiani. Forza”, aggiunge.