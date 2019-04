Corrente staccata per morosità: trovato allaccio abusivo, tre arresti

BRINDISI - I carabinieri della stazione di Tuturano al termine degli accertamenti, hanno arrestato per furto aggravato continuato di energia elettrica 3 persone del luogo. L’attività accertativa è avvenuta all’interno di 2 appartamenti abitati dagli indagati dove era cessata per morosità l’erogazione di energia elettrica. Gli occupanti avevano provveduto a effettuare un allaccio abusivo con un by-pass tra la rete elettrica pubblica e gli impianti degli appartamenti domestici, allacci effettuati a monte del contatore impedendo così la registrazione dei consumi. I tecnici dell’Enel intervenuti hanno individuato l’allaccio abusivo effettuato mediante scorticamento e sguainamento del cavo della società erogatrice, gli stessi hanno provveduto a rimuovere l’allaccio abusivo e a mettere in sicurezza l’intero impianto.

Al momento non è stato possibile computare esattamente il numero delle Kwh sottratte e il conseguente controvalore economico che ne è derivato, è stato possibile effettuare una stima approssimativa che si aggira in un quantitativo stimato di energia di 30mila Kwh per un valore di circa 8mila euro. Gli arrestati, dopo l’espletamento delle formalità di rito, sono stati rimessi in libertà, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Nell’ambito dello stesso contesto operativo è stato denunciato per ricettazione uno degli indagati, poiché all’interno dell’appartamento è stata rinvenuta una targhetta metallica, sottoposta a sequestro, recante un numero di telaio che dagli accertamenti è emerso appartenere a un veicolo Fiat Doblo, oggetto di furto denunciato presso la stazione di Carmiano (Le) nel dicembre 2017.