Corruzione, arrestato a Brindisi montenegrino ricercato in patria

BRINDISI - Era ricercato in campo internazionale, è stato arrestato a Brindisi: in carcere è finito un montenegrino di 26 anni, Maurizio Makovic, condannato per corruzione e contraffazione di documenti dalla corte di Podgoria il 15 maggio 2015.

Il 26enne è stato tratto in arresto, a fini dell'estradizione, dai carabinieri del nucleo investigativo di Brindisi. Era domiciliato in un campo nomadi di Lecce.