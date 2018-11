Corto circuito al frigorifero, incendio in un'abitazione: paura nel centro abitato

SAN PIETRO VERNOTICO – Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, sabato 24 novembre, in via San Giuseppe, una traversa di via Torchiarolo, a San Pietro Vernotico, dove è andato a fuoco un frigorifero che ha provocato l’incendio di un’abitazione.

In casa c’era solo la proprietaria che ha subito chiesto l’aiuto dei vicini che a loro volta hanno chiamato i vigili del fuoco. Sul posto si sono recati anche i volontari della Protezione civile e gli agenti della Polizia locale che hanno delimitato la zona con nastro bianco e rosso per tutta la durata dell’intervento.

