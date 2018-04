Cosmetici nascosti negli zaini: tre ladri in trasferta sorpresi al Conforama

FASANO – Hanno tentato di nascondere dei cosmetici nello zaino, ma il loro gesto non è sfuggito agli addetti alla sicurezza. E’ andata male a due latri in trasferta che ieri hanno perpetrato un furto ai danni del supermercato Conad che si trova all’interno dell’ipermercato Conforama di Fasano. SI tratta di tre persone residenti in provincia di Bari, già noti alle forze dell’ordine: il 26enne M.C., il 46enne A.V. e il 22enne R. B.

I tre hanno prelevato dagli scaffali diversi prodotti, per un valore complessivo di 285 euro. Ma mentre si apprestavano a uscire sono stati fermati per un controllo dai carabinieri del Norm della locale compagnia. Questi hanno recuperato la refurtiva (poi restituita al responsabile dell’esercizio commerciale) all’interno degli zaini. I tre sono stati denunciati a piede libero per il reato di furto.